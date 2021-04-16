Barış çocuklarından 23 Nisan konseri

Yetenekli çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzikle duyurmak amacıyla kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir konser hazırladı. 21 Nisan saat 15.00 ile 15.30 arasında Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, Zoom ve Youtube üzerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek konserde, 30 yetenekli çocuk müzisyen performanslarını sergileyecek.

10. YIL MARŞI'NDAN MOZART'A

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ile beraber düzenlenen konserin orkestra şefliğini Meltem Bütün Koç üstlenirken, çalınacak parçalar arasında ise 23 Nisan El Ele Verelim, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Gençlik Marşı ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz eseri Eine kleine Nachtmusik yer alacak.

‘MUTLULUK DUYUYORUZ'

Daha önce İdil Biret, Gürer Aykal ve Howard Griffiths gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan orkestranın üyeleri, İzmir'in Kadifekale, Eşrefpaşa, İkiçesmelik ve Agora bölgelerindeki sosyo-ekonomik açıdan imkanları kısıtlı ailelerin yetenekli çocuklarından oluşuyor. Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin, ‘Bir Çocuk Gelişir, Dünya Değişir' düşüncesinden hareketle, sanatı, yetenekli çocuklarla buluşturduklarını belirterek, “Kurdukları düşlerle sınır tanımayan, düşünceleriyle çağdaş ve başarma tutkularıyla her zaman ilham veren çocuklarımızın sanat yolculuğuna rehberlik ettiğimiz için büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

HAYRANLIK UYANDIRIYORLAR

2017'de 45 çocuk ile çıktıkları sanat yolculuğunda 100 çocuğa ulaştıklarını belirten Gülfem Yorgancılar Perçin, “Amacımız mümkün olduğu kadar çok sayıda çocuğu, yeteneklerini ortaya çıkararak topluma kazandırmak” dedi ve sözlerini şöyle noktaladı: “Pandemiye rağmen derslerimize hiç ara vermedik, online olarak barışın sesini evrensel dil olan müzikle duyurmaya devam ettik. Orkestramız, duayen sanatçıların, sanatseverler ve gönüllülerin desteğiyle her yıl daha da büyüyerek, tüm dünyada hayranlık uyandıran bir kültürel oluşum haline geldi. Bundan dolayıdır ki, orkestramıza hayat ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz.”