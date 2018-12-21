Barış Durmaz’dan yeni albüm: Altıpatlar

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Geçtiğimiz yıl ilk single çalışması “Küçüktüm” ile çıkış yapan Durmaz, yeni albümüyle birlikte 6 yeni şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. “O Bendim” isimli şarkısı yoğun ilgi gören sanatçının albümde “Çınar”, “Ne Kaybedersin” ve “Cennet” gibi eserler yer alıyor.

Durmaz, yeni albümüyle ilgili “Atarlı, giderli şarkıların revaçta olduğu bu dönemde; ruhu ve yaşanmışlığı olan aşk, ayrılık, sevgi temalı yüreğe hitap eden şarkıların özlendiğini düşünüyorum. Melodisi ve sözü olan şarkılar söylemeyi ve yapmayı seviyorum” diyor.

Durmaz, albümünün ilk klibini “O Bendim”e çekti. Klibin senaryosu ve yönetmenliği de Durmaz’a ait.