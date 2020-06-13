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Barış Falay, Netflix’in ‘Menajerimi Arayın’ dizisiyle dönüyor
Barış Falay, Netflix’in ‘Menajerimi Arayın’ dizisiyle dönüyor
Usta oyuncu Barış Falay, Netflix'in yeni Türk dizisi 'Menajerimi Arayın'ın başrolünü üstlenecek.
Kültür Sanat 13 Haziran 2020 - 13:33

Başarılı oyuncu Barış Falay, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Netflix'te yayımlanan Call My Agent dizisinin Türkiye uyarlaması “Menajerimi Arayın” dizisinin başrolü olan Falay’a Canan Ergüder eşlik edecek. Dizide ayrıca Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler de yer alacak.

‘ÖZLEDİM, DÖNÜYORUM’

Kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle Ege'ye gittiklerini belirten Barış Falay, yeni iş anlaşması yaptığını da ilk kez açıkladı. “Ben de özledim dönüyorum televizyonlara” diye konuşan oyuncu, yeni rolünün de çok farklı olacağını anlattı.

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