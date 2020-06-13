Barış Falay, Netflix’in ‘Menajerimi Arayın’ dizisiyle dönüyor

Başarılı oyuncu Barış Falay, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Netflix'te yayımlanan Call My Agent dizisinin Türkiye uyarlaması “Menajerimi Arayın” dizisinin başrolü olan Falay’a Canan Ergüder eşlik edecek. Dizide ayrıca Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler de yer alacak.

‘ÖZLEDİM, DÖNÜYORUM’

Kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle Ege'ye gittiklerini belirten Barış Falay, yeni iş anlaşması yaptığını da ilk kez açıkladı. “Ben de özledim dönüyorum televizyonlara” diye konuşan oyuncu, yeni rolünün de çok farklı olacağını anlattı.