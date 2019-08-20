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Barış İçin Müzik’ten yaz konserleri
Barış İçin Müzik’ten yaz konserleri
Barış İçin Müzik Vakfı’nın genç müzisyenleri ENKA – Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde izleyicilerle buluşuyor.
Kültür Sanat 20 Ağustos 2019 - 14:13

İmkânları sınırlı çocuk ve gençlere karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlayan Barış İçin Müzik Vakfı, Enka Kültür Sanat tarafından düzenlenen “Açıkhava Buluşmaları” kapsamında 27 Ağustos Salı günü saat 16:00'da ENKA – Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserde izleyicilerle buluşuyor. Barış İçin Müzik Edirnekapı Çocuk ve Gençlik Orkestrası, yazın neşesini müziğin coşkusuyla birleştirmeye bu konserde de devam edecek.

Konseri, 5-16 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz izleyebilecek.