Barış İçin Müzik’ten yaz konserleri
İmkânları sınırlı çocuk ve gençlere karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlayan Barış İçin Müzik Vakfı, Enka Kültür Sanat tarafından düzenlenen “Açıkhava Buluşmaları” kapsamında 27 Ağustos Salı günü saat 16:00'da ENKA – Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserde izleyicilerle buluşuyor. Barış İçin Müzik Edirnekapı Çocuk ve Gençlik Orkestrası, yazın neşesini müziğin coşkusuyla birleştirmeye bu konserde de devam edecek.
Konseri, 5-16 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz izleyebilecek.