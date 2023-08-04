Barış için origami

Hiroşima’ya atılan atom bombası sonucu 12 yaşında hayatını kaybeden ve barışın simgesi haline gelen Sadako Sasaki bu yıl da kağıttan turna kuşlarıyla anılacak. Yine tüm dünyaya barış mesajları verilecek

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İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurulduğu ilk yıldan itibaren her sene gerçekleştirdiği, II. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasının yarattığı büyük felakette hayatta kalan, ancak sonrasında hastalanarak hayatını kaybeden Sadako Sasaki'yi anma etkinliği devam ediyor. Bu yıl da İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan origami etkinliğiyle bir kez daha çocukların özgürce oyunlar oynayabileceği, haklarının kısıtlanmayacağı, barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya umudu dile getirilecek.

664 KUŞ YAPABİLDİ

Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atılan atom bombasının yarattığı büyük yıkım ve zarardan etkilenenlerden biri de Sadako Sasaki'ydi. Küçük kız, o gün yara almaz ancak atom bombasının yaydığı radyasyonun etkisine maruz kalır ve on yıl sonra hastalanır. Onu ziyarete gelen arkadaşlarından 1000 turna kuşu hikayesini dinleyen Sadako, iyileşmek için hasta yatağında origamiden turna kuşları katlamaya başlar. Çünkü bir Japon inanışına göre, kağıtlardan 1000 adet turna kuşu katlayanın dileği gerçek olur. 12 yaşındaki Sasaki turna kuşlarını yaparken, tekrar sağlığına kavuşup arkadaşlarıyla oyun oynamanın düşünü kurar ama turna kuşlarını tamamlayamaz. Hayatını kaybettiğinde ise 664 turna kuşu vardır…

TEHLİKE ÇOK BÜYÜK

6 Ağustos 1945'te, Hiroşima'ya atılan atom bombası insanlara verdiği zarar kadar doğanın da yok olmasına, zehirlenmesine yol açtı. İnsan hayatını ve çevreyi hiçe sayan uygulamalar günümüzde de doğayı ve sağlığımızı tehdit ediyor. İnsanlığa ve doğadaki tüm canlılara zarar veren sorun birer atom bombası gibi gündeme düşüyor. Kesilen ağaçlar, zehirlenen topraklar, kuraklık, kirlenen sular gibi nice çevre sorunu geleceğimizi tehdit ediyor. Dolayısıyla Sadako Sasaki anısına gerçekleştirilecek etkinlikle, çocuklarımıza bırakacağımız yarınlar için de farkındalık yaratılması hedefleniyor. Origami Turna Kuşu Atölyesi ve Hayalgücü Oyun Parkı (HOP) etkinlikleri 5-9 yaş arası çocuklara yönelik olup, sınırlı sayıda katılımcıyla 6 Ağustos'ta 19.00-21.00 saatleri arasında Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirilecek.