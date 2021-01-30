Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Barış Manço, sanal konserle anılacak

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, aramızdan ayrılışının 22. yılında pandemi nedeniyle her yıl olduğundan farklı anılacak.

Güncellenme: 14:48, 30/01/2021
Haberler Kültür Sanat
Barış Manço, sanal konserle anılacak

Barış Manço, Moda 81300 adresi ile hafızalara kazınan kendi evinde, kendi piyanosu ve silikondan yapılan heykelinin yanı başında düzenlenen online bir konserle seyirci ile buluşacak.

Barış Manço’nun her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan evi ise http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresinden sunulan sanal turla online olarak gezilebilecek.

Konserde Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistler ile piyanoda Barış Manço’ya eşlik etmiş Eser Taşkıran yer alacak.

Konser 1 Şubat saat 17.00’de Kadıköy Belediyesi’nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak. (İHA)

İlginizi ÇekebilirDoğukan Manço, babası Barış Manço'nun gerçek ismini açıkladıDoğukan Manço, babası Barış Manço'nun gerçek ismini açıkladı

 

Facebook Kadıköy konser Moda Ölüm söz Twitter YouTube
Yayınlanma Tarihi:11:34,