Barış Manço, sanal konserle anılacak

Barış Manço, Moda 81300 adresi ile hafızalara kazınan kendi evinde, kendi piyanosu ve silikondan yapılan heykelinin yanı başında düzenlenen online bir konserle seyirci ile buluşacak.

Barış Manço’nun her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan evi ise http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresinden sunulan sanal turla online olarak gezilebilecek.

Konserde Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistler ile piyanoda Barış Manço’ya eşlik etmiş Eser Taşkıran yer alacak.

Konser 1 Şubat saat 17.00’de Kadıköy Belediyesi’nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak. (İHA)

