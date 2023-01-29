Barış Manço ölümünün 24. yılında Kadıköy’de anılacak

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Barış Manço, aramızdan ayrılışının 24. yılında Kadıköy'de anılacak.

Sozcu.com.tr

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Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir programla anılıyor.

Barış Manço’nun önderliğinde 1972 yılında kurulan Kurtalan Ekspres müzik grubu, anma programında sahne alıyor.

‘Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz’ anma programı 1 Şubat’ta saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

EVİ ZİYARETÇİLERE AÇILACAK

Müze haline getirilen Manço’nun Moda’daki evi de anma programı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Ocak’ta saat 24.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak. Barış Manço'nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.