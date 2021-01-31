Barış Manço sanal konser ile anılacak

Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistler ile piyanoda Barış Manço'ya eşlik etmiş sanatçıların yer aldığı bir konserle anılıyor. Barış Manço'nun kendi piyanosunda Kurtalan Ekspres'in üyesi olan ve Barış Manço'nun Mançoloji albümünün de aranjörlüğünü üstlenen Eser Taşkıran yer alıyor. Barış Manço'nun kendi evinde düzenlenen konser 1 Şubat saat 17.00'de Kadıköy Belediyesi'nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

81300 MODA ADRESİ SANAL TURA AÇILDI

Barış Manço'nun ölüm yıldönümlerinde her yıl ziyaretçi akınına uğrayan evi bu yıl pandemi nedeniyle kapalı. Ama Barış Manço sevenlerin evi gezebilmesi için http://www.barismanco.kadikoy. bel.tr adresi üzerinden sanal tur hazırlandı. Moda'nın en bilindik 81300 posta kodlu adresi online olarak gezilebilecek.