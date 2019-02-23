Barış Manço şarkılarıyla anıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaz eserleri ile herkesin kalbini kazanan usta sanatçı Barış Manço'yu ölümünün 20. yıldönümünde de eserleriyle andı. Unutulmaz sanatçı için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Barış Manço 20. Yıl Anma Konseri” düzenlendi. Programa davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Solist Mehmet Bacaklı ve Grup Anadolu, gecede Barış Manço'nun unutulmaz eserlerini seslendirdi. Geceye yoğun ilgi gösteren Barış Manço hayranları salona sığmayınca salon girişindeki alana ekran kuruldu.

