Barış Manço’nun hayali Muğla’da gerçekleşti

Merhum sanatçı Barış Manço'nun hazırladığı '2023'adlı eseri Muğla merkez ve Marmaris'te senfoni orkestrası eşliğinde seslendirildi. Konserlere sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı da katıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Merhum sanatçı Barış Manço, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe ve Marmaris ilçesinde düzenlenen konserler ile anıldı.

Manço’nun ailesi ve müzisyenlere bıraktığı bir miras olan ‘2023’ adlı eseri senfoni orkestrası eşliğinde ilk defa seslendirilerek usta sanatçının hayali gerçekleştirilmiş oldu.

Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ve Marmaris Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserlere 7’den 77’ye yoğun bir katılım oldu.

Her iki konserde Barış Manço’nun en sevilen şarkıları seslendirildi.

Konserlere sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı da katıldı.