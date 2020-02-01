Barış Manço’nun ölüm yıl dönümünde Moda’da bulunan evine ziyaretçi akını

Usta sanatçı Barış Manço’nun vefatının ardından 21 yıl geçti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan sanatçının Moda’da bulunan evi, ölüm yıl dönümünde hayranlarından büyük ilgi gördü. Kadıköy Belediyesi ve ailesinin çabaları ile daha önceki yıllarda müzeye çevrilen ev, Manço’nun vefat yıl dönümü nedeniyle 31 Ocak’ta saat 00.00’a kadar ücretsiz ziyarete açıldı. Sanatçının hayranları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar Manço’nun evini gezerek, ondan kalan hatıraları gördü. Müzenin açık olduğu saatlerde müzeyi, yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.

