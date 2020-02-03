Barış Manço’ya Bodrum’da duygusal anma
Barış Manço ölümünün 21. yılında Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserle anıldı.Çok sayıda sanatseverin büyük coşku ile izlediği konserin sunumunu Duru Tümer yaptı.
KURTALAN EKSPRES SAHNEDE
Konser öncesinde Barış Manço’nun çocukluğundan ölümüne kadar olan yaşamı sinevizyon gösterisi eşliğinde anlatıldı. Ardından aynı gün 3. konserini veren Kurtalan Ekspres sahneye çıktı.
“SEVGİLERİMİZİ, ÖZLEMLERİMİZİ İLETİYORUZ”
Kurtalan Ekspres’e yaklaşık iki saat süren konserde sanatseverler şarkılara alkışlarla eşlik etti. Barış Manço’nun arkadaşlarından Cem Yalçınkaya “Bugün sizler, bizler Barış’ı sevenler hepimiz buradayız ve Barış da bizimle. Ona buradan yukarıya sevgilerimizi, özlemlerimizi iletiyoruz” dedi.