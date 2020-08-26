Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Barkın ne demek? Barkın isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Barkın ne demek? Barkın isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Barkın'dır. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Barkın ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Barkın isminin anlamı ve kökeni...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 26 Ağustos 2020 - 13:21

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Barkın’dır. ‘Barkın ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

BARKIN’IN İSİM ANLAMI

Barkın ismi Türkçe kökenlidir ve yolculuk eden, yolcu, gezgin, kendisini yolundan hiçbir şeyin alıkoymadığı yolcu anlamındadır.

İLGİLİ HABERBaran ne demek? Baran isminin kısaca anlamı ve kökeni...
İLGİLİ HABERBaturalp ne demek? Baturalp isminin kısaca anlamı ve kökeni...
İLGİLİ HABERAykutcan ne demek? Aykutcan isminin kısaca anlamı ve kökeni...
Son güncelleme: 13:22 - 26.08.2020
Etiketler