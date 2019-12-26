Barselona’dan Türkiye’ye

Barselona Guitar Trio ve Dans Gösterisi, ilk kez İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'da seyircisi ile buluşacak.

Uluslararası övgüyle tanınmış üç müzisyen Manuel Gonzalez, Xavier Coll ve Luis Robisco, gitarlarını İspanya’daki en parlak Flamenko dansçısı çiftlerinden biri olan Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez ve en olağanüstü İspanyol vurmalı çalgılardan biri olan Paquito Escudero ile bir araya getiriyor.

Manuel de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea ve Paco de Lucía gibi bestecilerin eserlerini içeren ve dünyanın dört bir yanından binlerce insana ulaşan gösterinin takvimi şöyle:



12 ŞUBAT ÇARŞAMBA 21.00 – İSTANBUL – BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

13 ŞUBAT PERŞEMBE 21.00 – KONYA – SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ

15 ŞUBAT CUMARTESİ 21.00 – İZMİR – AHMET ADNAN SAYGUN

16 ŞUBAT PAZAR – 21.00 – ANKARA – MEB ŞURA SALONU