Bartın’da su perisi heykeli bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, tarihi Bedesten bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarında, milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu.

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Amasra Müze Müdürlüğü başkanlığında, Kum Mahallesi’nde temizlik, tarihi yapıları ortaya çıkartma ve alanın tespiti için sondaj çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, son sondaj bölgesinde yerin 3 metre altında, 1,53 santimetre yüksekliğindeki su perisi heykeline rastladı.

Müze Müdürü Zübeyde Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında Bedesten olarak bilinen bölgenin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Kuru, temizlik ve sondaj çalışmalarının titizlik içinde devam ettiğini belirterek, bölgede güzel bulgular elde ettiklerini kaydetti.

Kuru, Amasra Kalesi’nde de temizlik çalışmalarının başlayacağını belirterek, “Kalede bulunan bitkiler taşların aralanın açılmasına sebep olmakta. Ayrıca görseli bozmakta. Bununla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilen bir firma tarafından bu hafta önce mekanik temizlik, daha sonrasında da ilaçlı temizlik çalışmalarına başlanacaktır” dedi.

Kuru, çalışmaların üç etap halinde planlandığını sözlerine ekledi.

Su perisi heykeli, Amasra Müze Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.

Heykel, bölgede yapılan kazılarda bulunan diğer tarihi eserlerle birlikte sergilenecek.