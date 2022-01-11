Bartın’da Tunç Çağı yerleşimi tespit edildi

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam tarafından yürütülen 'Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması Projesi' kapsamında il sınırları içinde Erken Tunç dönemine ait yerleşim alanı tespit edildi.

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2017 yılında başlayan ve bölge tarihine ışık tutan çalışmalarda 7 farklı üniversiteden öğretim elemanlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan uzmanlar yer alıyor.

Araştırmalar kapsamında Bartın merkez ve ilçeleriyle Küre Dağları Milli Parkı’nda tespit edilen kültür varlıkları Bartın kent tarihinin 5 bin yıl öncesine uzandığını ortaya koydu.

ASLAN HEYKELLERİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda Ulus ilçesinde kendine özgü bir stile sahip aslan heykellerinin tespit edilmesi heyecanlandırırken bölgede bu heykelleri üreten bir atölye olabileceği değerlendirildi.

Aslan heykellerinin bilimsel literatüre kazandırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi verdi:

“2021 yılında yaptığımız çalışmalarda Bartın kent merkezinin aslında günümüzden M.Ö. 3000 yıllarında, Erken Tunç döneminden itibaren yerleşim gördüğüne dair izleri tespit etmiş bulunmaktayız. Bartın kent tarihinin çok daha erken dönemlere gittiğini böylece kanıtlamaktayız.”

“Bartın merkezinin 5000 yıldan bu yana günümüze kadar süren yerleşim dokusunu ortaya çıkarmaktayız. Bundan sonraki yıllarda çalışmalarımızda farklı alanlardaki uzmanların da katılımlarıyla çok daha geniş bir ekiple sürdürmeyi planlıyoruz.”

“ÇALIŞMALAR SINIRLI KALMIŞ”

“Bulunduğumuz bölge Batı Karadeniz yani Paphlagonia bölgesi sınırları içinde. Bölge çok yoğun ormanlık alanlarla kaplı olduğu için bugüne kadar yapılan çalışmalar çok sınırlı kalmış. Bartın da çok önemli bir konumda bulunuyor.”

Bartın ilinin 3000 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunun bilindiğini ancak yapılan çalışmalar sonucu ulaşılan bulgularla kentin 5000 yıllık geçmişe sahip olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ise yapılacak detaylı çalışmalarla kesin sonuçlara ulaşılacağını ve bilimsel kazıların başlamasıyla tarihin ortaya çıkacağını söyledi. (İHA)

