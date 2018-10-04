Bartu Ben’in fragmanı yayında!

Bartu Küçükçağlayan’ın senaryosunu yazıp aynı zamanda başrolünde yer aldığı, Sundance ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik’in ilk kez bir dizinin yönetmen koltuğuna geçtiği 'Bartu Ben'in fragmanı yayınlandı.

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Tolga Karaçelik ve Bartu Küçükçağlayan'ı yeniden bir araya getiren, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, BluTV'nin sıra dışı ve eğlenceli konusuyla dikkatleri üzerine çekecek yeni dizisi ‘Bartu Ben’ 18 Ekim'de seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan teaser ile merakları arttıran dizinin eğlenceli fragmanı yayınlandı.

Bartu Küçükçağlayan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde olduğu dizide bir az ünlünün az daha ünlü olma hikayesi anlatılıyor.

EZGİ’DEN BARTU’YA…

Eğlenceli fragmanda dizide rol alan Ezgi Mola’nın Bartu Küçükçağlayan’a yönelik sarf ettiği söz dikkat çekiyor.