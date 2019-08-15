Baş başa nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘baş başa’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘baş başa'dır.
BAŞ BAŞA NE DEMEK: Birlikte, beraberce anlamındadır.
BAŞ BAŞA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “baş başa mı, başbaşa mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı baş başa şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
başbaşa (Yanlış kullanım)
baş başa (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Eşimle aylar sonra baş başa bir akşam yemeği yedik.”