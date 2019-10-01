Bas gitarın yıldızı Stanley Clarke Band İstanbul’a geliyor

1951 Philadelphia doğumlu Amerikalı müzisyen yola akordeon ile çıktı, oradan keman ve viyolonsele uğradıktan sonra bas gitarda demir attı. Lisedeyken R&B ve rock gruplarında çaldı, ancak New York’a taşındıktan sonra caz devi Pharaoh Sanders ile çalıştı, başka büyük isimlerle çaldı ve hepsini kendine hayran bıraktı; ancak esas grubu, Chick Corea ile beraber sırtladığı Return to Forever oldu. Bu grup rotasını rock etkili füzyona çevirince, Clarke de elektrikli bas gitarda zirveye oturdu. Onun kariyeri boyunca birlikte çalıştığı ya da sahneyi paylaştığı isimlerden bazıları şöyle: Quincy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck, Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Chaka Khan, The Police, Herbie Hancock, Al di Meola, Bob Marley, Miles Davis… Burada söz konusu olan 40’ın üzerinde albüm kaydetti, dört kez Grammy ödülü aldı, Emmy ödülü adaylığı olan, altın ve platin plaklara sahip bir büyük virtüöz… Medyanın verdiği ödül ve ünvanları saymaya kalkışmak içinse zamana ihtiyaç duyuluyor. En son olarak 2013’te, ünlü Downbeat dergisinin okur ve eleştirmenleri tarafından “Yılın En İyi Bas Gitaristi” seçilmiş durumda.

Stanley Clarke, bu göz kamaştıran kariyerinin yanına çok güzel bir parantez daha açtı ve 13 yıl önce karısı Sofia ile bir vakıf kurdu. Bu vakfın kapısı yetenekli genç müzisyenlere ardına kadar açık ve onlara burs olanakları sağlıyor.



Müzisyen, 2014 Eylül’ünde albümü “Up” hakkında ise şöyle konuşuyor: “Kaydettiğim en enerjik, ritmik ve yüksek albüm bu olmalı. Amacım dostlarımla bir albüm kaydetmekti, dolayısıyla her kayıt aşamasında çok eğlendik. Çevremde birlikte olmaktan mutlu olduğum insanlar olunca hiç zorlanmadık. Herkes hazırlıklıydı, geldiler, çaldılar, kaydettik. Ve hepsi, gerçekten de büyük müzisyenlerdi.”

“Up”, elektrik ve akustik basın dengede olduğu, çok renkli, derinlikli ve sıcak bir albüm ve güzel bir sürpriz olarak şarkılar arasında, Clarke’ın başyapıtlarından, 1976 tarihli School Days’in yeni yorumu da bulunuyor.

Stanley, 4 sene aradan sonra çıkardığı albümü The Message ile tekrardan yollarda. Usta gitarist 16 Ekim’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede olacak.