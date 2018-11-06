Başak Buğday’dan ikinci kitap: ‘Gücenmeden Desem Yalan Olur’

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“Ihlamur Günlükleri”yle tanıştığımız ve 2014'ten bu yana da OT Dergi'de yazılarıyla bildiğimiz Başak Buğday'ın ikinci kitabı okurlarla buluştu. “İki insan ayrılınca bütün o hatıralar ve hayaller ne oluyor? Uzayın sonsuzluğunda mı kayboluyor, ‘Biri sana biri bana,' diyerek her iki tarafa taksim mi ediliyor?” cümlesiyle açılışını yapan romani “Altın günlerindeki kısırın gücüne, karne hediyesi bisiklete atlayıp evden kaçılabileceğine, radyonun içindeki küçük insanlara ve dünyanın, çekirdek yiyerek gidilebilen; mahallenin o en uzak köşesi kadar büyülü bir yer olduğuna inananlara; hâlâ inanlara…” nidasıyla okuyucusuna selamını veriyor.



KÜNYE

Gücenmedim Dersem Yalan Olur / İthaki Türkçe Edebiyat

Yazar: Başak Buğday

Yayıma Hazırlayan: Burak Albayrak

Sayfa: 277