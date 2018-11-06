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Başak Buğday’dan ikinci kitap: ‘Gücenmeden Desem Yalan Olur’
Başak Buğday’dan ikinci kitap: ‘Gücenmeden Desem Yalan Olur’
'Ihlamur Günlükleri'nin yazarı Başak Buğday’ın ikinci kitabı “Gücenmedim Dersem Yalan Olur” İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.
Kültür Sanat 6 Kasım 2018 - 12:46

“Ihlamur Günlükleri”yle tanıştığımız ve 2014'ten bu yana da OT Dergi'de yazılarıyla bildiğimiz Başak Buğday'ın ikinci kitabı okurlarla buluştu. “İki insan ayrılınca bütün o hatıralar ve hayaller ne oluyor? Uzayın sonsuzluğunda mı kayboluyor, ‘Biri sana biri bana,' diyerek her iki tarafa taksim mi ediliyor?” cümlesiyle açılışını yapan romani “Altın günlerindeki kısırın gücüne, karne hediyesi bisiklete atlayıp evden kaçılabileceğine, radyonun içindeki küçük insanlara ve dünyanın, çekirdek yiyerek gidilebilen; mahallenin o en uzak köşesi kadar büyülü bir yer olduğuna inananlara; hâlâ inanlara…” nidasıyla okuyucusuna selamını veriyor.

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KÜNYE

Gücenmedim Dersem Yalan Olur / İthaki Türkçe Edebiyat
Yazar: Başak Buğday
Yayıma Hazırlayan: Burak Albayrak
Sayfa: 277

Son güncelleme: 16:54 - 06.11.2018

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