Basbayağı nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre basbayağı mı, basbaya mı?

Basbayağı nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre basbayağı mı, basbaya mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘basbayağı’dır. Basbayağı mı, basbaya mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘basbayağı'dır.

BASBAYAĞI NE DEMEK:

1- Alışılandan, bilinenden hiçbir farkı olmayan, bilindiği gibi.

2- Alışıldığı üzere.

BASBAYAĞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin basbayağı mı, basbaya mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı basbayağı şeklinde olmalıdır.

basbaya (Yanlış kullanım)

basbayağı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Benzerlikleri o kadar ilgi çekiyor ki, basbayağı ikiz sanırsın.”