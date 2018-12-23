BASE 2 yılda 10 binden fazla sanatseveri ağırladı

Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarını 20-23 Aralık tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda sanatseverlerle buluşturan yeni nesil sanatçı platformu BASE, 20 şehirde 30 üniversiteden 94 yeni mezun genç sanatçı adayının 105 yapıtına ev sahipliği yaptı.

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Sanat dünyasının değerli isimleri de BASE Talks konferans programında 4 gün boyunca bir araya geldi. Sanatseverler, koleksiyonerler, galeri sahipleri, akademisyenler, öğrenciler, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye'nin yeni nesil sanat buluşması BASE, 2. yılında da 10 binden fazla sanatsever tarafından ziyaret edildi.

“Bu, ben olabilir mi?”, “Bir evim var mı?”, “Düşlerim gerçek mi?” soruları etrafında Galata Rum Okulu'nun 3 katına yayılan Derya Yücel küratörlüğündeki BASE sergisi; Mardin'den Antalya'ya, Batman'dan Kayseri'ye, Muğla'dan Sakarya'ya, 20 şehirde 30 üniversiteden sanat kariyerinin başındaki 94 gencin resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından 105 yapıtına ev sahipliği yaptı.

YAN ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞTİRİLDİ

BASE Talks konferans programı kapsamında 30'u aşkın panel, sanat dünyasının alanında uzman 70'ten fazla ismin katılımıyla gerçekleşti. Konferanslarda misafir sanatçı programlarından galericiliğin bakış açısına, sanat yarışmalarından malzemeye, sanat inisiyatiflerinden koleksiyonerliğe kadar pek çok konu masaya yatırıldı. BASE 2018'de; Digilogue'un genç sanatçıların katılımıyla gerçekleşen Gerçekler-Arası sergisi, Doğuş Grubu'nun “Sanata Bi Yer” platformu tarafından bir pop-up sergisi, Skoda'nın sanatçı Mustafa Kaya işbirliğiyle tasarladığı enstalasyon sergisi, Red Bull Amaphiko inisiyatifinin logo tasarım atölyesi, Tila Kompozit'in heykel atölyesi ve Siesta işbirliğiyle, BASE 2017 katılımcılarının sandalyeleri birer sanat eserine dönüştürdükleri özel projeden oluşan yan etkinlikler de düzenlendi.