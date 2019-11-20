Yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerini sanatseverler ile buluşturan BASE'i bu yıl 20 bine yakın kişi ziyaret etti. 107 yeni mezundan 120 eserin sergilendiği etkinliğin bu yılki teması 'Şimdi'ydi.

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerini sanatseverlerle buluşturan ve 14-17 Kasım tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen yeni mezun sanatçı platformu BASE'i 20 bine yakın sanatsever ziyaret etti.

Digilogue'un dijital sanat partneri olduğu BASE'de 20 şehirden, 30 farklı üniversiteden 107 yeni mezunun 120 yapıtı yer aldı. Akaretler Sıraevler, Beşiktaş'ta gerçekleşen BASE’de serginin yanı sıra sanat dünyasının çeşitli isimlerini ağırlayan ‘BASE Talks’ konferans programı ve pek çok atölye çalışması da gerçekleşti.



BU YILKİ TEMA ‘ŞİMDİ’YDİ

Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşen BASE 2019'da resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilendi. Çok sesli, çok anlamlı ve dinamik bir görsel karşılaşma ortaya çıkaran BASE 2019/ “Şimdi”, Türkiye'deki görsel sanat eğitimi ve pratikleri üzerine geniş, güncel ve günümüze özgü bir program sundu.

KONUK ÜLKE ROMANYA'YDI

Romanya, BASE 2019’da Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi işbirliği ile konuk ülke olarak yer aldı. AB Konseyi 2019 dönem başkanlarından Romanya, bu yıl düzenlenecek olan BASE sergisinde Romen Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden mezun olan 6 sanatçısı ile yer aldı. Türkiye’deki güzel sanatlar öğrencileri ile uluslararası bir karşılaşma niteliğinde yer alan sergi, ileriki yıllar devam edecek konuk ülke bölümünün ilk ülkesi olarak bu yıl sergide oldu.