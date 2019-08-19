Başhekim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘başhekim’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘başhekim'dir.
BAŞHEKİM NE DEMEK: Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, başdoktor, baştabip, sertabip anlamındadır.
BAŞHEKİM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “başhekim mi, baş hekim mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı başhekim şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
baş hekim (Yanlış kullanım)
başhekim (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sağlık raporlarında başhekimin onayı zorunlu.”