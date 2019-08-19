Başhekim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘başhekim’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Başhekim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘başhekim’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘başhekim’dir. Başhekim mi, baş hekim mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘başhekim'dir.

BAŞHEKİM NE DEMEK: Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, başdoktor, baştabip, sertabip anlamındadır.

BAŞHEKİM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “başhekim mi, baş hekim mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı başhekim şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

baş hekim (Yanlış kullanım)

başhekim (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sağlık raporlarında başhekimin onayı zorunlu.”