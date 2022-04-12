“Başından beri Johnny Depp’in yerinde olmalıydı”

Sinema eleştirmenleri, "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminde Johnny Depp'in yerini alan ünlü aktör Mads Mikkelsen'i övgü yağmuruna tuttu.

Sozcu.com.tr

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J.K. Rowling’in kitabından uyarlanan ve Türkiye’de 15 Nisan’da vizyona girecek olan “Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları” filmi hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

İlk iki filmde “kötü büyücü” Grindelwald’ı canlandıran ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'a şiddet gösterdiği iddiasıyla davalık olan Johnny Depp, projeden çıkarılmıştı.

Hollywood'dan aforoz edilen ve film projeleri bir bir iptal edilen 58 yaşındaki ünlü oyuncunun çeşitli sebeplerle devam eden birçok mahkemesi de bulunuyor.

Johnny Depp’in yerini ise 56 yaşındaki Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen aldı. “Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları”, Mikkelsen’in ilk Grindelwald performansı olacak.

“DEPP’TEN ÇOK DAHA İYİ OYNAMIŞ”

Filmi izleyen eleştirmenler ise bu değişiklikten çok memnun. Mikkelsen’in “en başından beri kadroya alınması gerektiğini” belirten kimi isimler “sanki Grindelwald’ı canlandırmak için doğdu” şeklinde yorumlar yaptı.

Insider’da yer alan bir incelemede, eleştirmen Kirsten Acuna, “Mikkelsen, Grindelwald rolüne o kadar doğal bir şekilde giriyor ki, Depp’in rolü oynadığını unutmak kolay. Mikkelsen’in yorumu bir insanın neden bu çekici, yakışıklı büyücü tarafından baştan çıkarılacağına ve onun için bir savaşa sürükleneceğine sizi ikna ediyor” dedi.



Variety’den Peter Debruge, Mikkelsen’in Grindelwald’ı “daha gerçekçi, daha az karikatürize ve tehditkar bir şekilde” canlandırdığını anlattı.

The Guardian’dan Peter Bradshaw incelemesinde Mikkelsen’in, “Depp’inkinden daha incelikli ve daha sinsi bir performans sergilediğini” yazdı.

Telegraph’tan Robbie Cullen da, “en başından beri kadroya alınmalıydı” diye görüşlerini belirtti.

Mikkelsen’e Johnny Depp hakkındaki görüşleri sorulduğunda, “İnsanlar oradan buradan iptal ediliyor ve bazıları doğru, bazıları değil… Çılgın zamanlardayız, sanki herkes bir tartışma arıyor” açıklamasında bulunmuştu.

Johnny Depp, 2016 yılında “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” filminde izleyicileri “kötülük timsali büyücü” Grindelwald’la tanıştırırken 2018 yılında da “Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları” isimli devam filminde rol almıştı.

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