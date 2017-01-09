‘Basit Bir Ev Kazası’ Trump Gösteri Merkezi’nde

Günay Karacaoğlu’na birçok ödül getiren ve yıllar boyunca kendisiyle özdeşleşip efsaneleşen oyun “Basit Bir Ev Kazası” 15 Ocak Pazar akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sahnelendiği günden bu yana yoğun ilgi gören oyun, hayatında gerçekler ve hayalleri arasında gelgitler yaşayan, aradığı aşkı bulamamış bir ev kadınının yaşadıklarını ve kurduğu hayal dünyasında mutluluğu arayışını anlatıyor.

Murat İpek'in yazıp yönettiği, “Basit Bir Ev Kazası”, Günay Karacaoğlu'na 2009 yılında Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri, Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri ve Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde “Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü getirdi. İki perdelik komedi oyununun dekor ve sahne tasarımı Barış Dinçel'e, müzikleri ise Çiğdem Erken'e ait.

Günay Karacaoğlu'nun muhteşem bir performans sergilediği tek kişilik oyun “Basit Bir Ev Kazası” Songül'ün, toplumun kendini aşma serüveninden de çok da farklı olmayan kendini aşma serüvenini esprili bir dille sahneye taşıyor.