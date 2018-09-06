Başka Sinema 5. yılını Ayvalık Film Festivali ile kutluyor

2013 yılından bu yana ulusal ve uluslararası bağımsız filmlerin gösterilmesi için mekân ve imkân yaratan Başka Sinema 5. kuruluş yılında Ayvalıkta uluslararası bir film festivali düzenliyor.

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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Kariyo & Ababay Vakfı ana sponsorluğunda 5-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalin direktörlüğünü 9 yıl boyunca İstanbul Film Festivali’nin, 2016’dan bu yana da Başka Sinema’nın direktörlüğünü yapmış olan Azize Tan üstleniyor. Festival boyunca dünyadan ve Türkiyeden 40’a yakın film sinemaseverlerle buluşacak, aynı zamanda festival boyunca söyleşiler, paneller, atölyeler ve konserler gerçekleşecek.

DÖRT FARKLI MEKAN

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali filmleri ve etkinlikleri 4 farklı mekânda izleyicilerle buluşacak. Bu mekanlar; festival için sinema olarak düzenlenen, panel ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak Maadra Binası, Ayvalık’ın tek sinema salonu olan Vural Sineması, Ayvalıklı sanatseverlere pek çok etkinlikte ev sahipliği yapan Sanat Fabrikası ve Belediye Amfi Tiyatrosu. Festival süresince ayrıca her akşam Ayvalık ve Cunda’nın çeşitli mekânlarında açık hava film gösterimleri yapılacak.



“Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin uzun vadede bölgede sinema adına bir okul işlevi görmesini umuyoruz” diyen Azize Tan, “Yaz sinema kampı gibi yıl boyu devam edecek etkinliklerle bir festival yaratmak, Kariyo & Ababay Vakfı’nın vereceği Yılın Yönetmeni Ödülü’yle sinema sektörüne destek olmak ve Ayvalık’ı bir merkez haline getirmek başlıca hedeflerimiz” açıklamasını yaptı.

YILIN YÖNETMENİNE BÜYÜK ÖDÜL

Film Festivali’nin afişi Tulya Madra danışmanlığında Sahir Erdinç tarafından tasarlandı ve Emel Işıtan görsel tasarımları üretildi. Festival biletleri Biletiva üzerinden 10 TL olarak satışa sunulacak. Hafta içi gündüz seansları 65 yaş üstü izleyiciler ve öğrenciler için 5 TL olacak.

İlk kez bu yıl seçilecek yılın yönetmenine Kariyo & Ababay Vakfı tarafından 100 bin TL para ödülü verilecek. Seçilen yönetmene ödülü, 5 Ekim akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro’da yapılacak Başka Sinema Ayvalık Film Festivali açılış töreninde takdim edilecek.