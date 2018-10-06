Başka Sinema Ayvalık Film Festivali başladı

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11 Ekim'e kadar sürecek ve 25 ülkeden 40 filmin gösterileceği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali dün akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı. Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği törende yönetmenler Mahmut Fazıl Coşkun, Banu Sıvacı, Osman Nail Doğan, Murat Düzgünoğlu, Çağla Zencirci, Merlyn Solakhan, Burak Çevik, Atilla Yücer ve Onur Ünlü, oyuncular Damla Sönmez, Bülent Şakrak, Hazar Ergüçlü, Ali Seçkiner Alıcı, Şencan Güleryüz, Tarhan Karagöz, Mehmet Başaran, Baran Şükrü Babacan, senarist Ebru Ceylan ve Yılın Yönetmeni Ödülü Danışma Kurulu üyelerinden yönetmen Emin Alper ve Fatih Özgüven başta olmak üzere sinemacılar bir aradaydı.

Açılış gecesinde konuşan Festival Direktörü Azize Tan “Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin ilkini tam anlamıyla imece usulüyle gerçekleştirdik. Yıl boyu düzenlemeye devam edeceğimiz etkinliklerle Ayvalık'ı sinemacılar ve sinemaseverler için bir buluşma noktası haline getirmek en büyük hedefimiz. Sanatın birleştirici gücüne inancımız tam” dedi.

‘FİLMLERİMİZİ ÇOK BÜYÜK ZORLUKLARLA ÇEKİYORUZ’



Başka Sinema Ayvalık Film Festivali kapsamında bu yıl ilk defa verilen “Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü”ne Ahlat Ağacı filmiyle Nuri Bilge Ceylan layık görüldü. Nuri Bilge Ceylan'a ödül heykelciği ve 100 bin TL'lik para ödülü verildi. Ceylan yaptığı teşekkür konuşmasında “Sinemacılar olarak filmlerimizi çok büyük zorluklarla çekiyoruz. Kariyo & Ababay Vakfı'nı bu ülkenin sinemasının son zamanlarda başına gelmiş en güzel şeylerden biri olan Başka Sinema'dan dolayı çokça duyuyordum. İzlenilen bir film insanı tamamen değiştirebilir. Festivallerde ters köşeye yatıran, hiç düşünmediğiniz anda kendinizden gizlediğiniz sırları bile sizin yüzünüze çarpan bir filmle karşılaşmak bir anda büyük kararlar aldırabiliyor insana. Danışma Kurulu'na da filmimi önerdikleri için çok teşekkür ederim. Umarım bu ödül de festival de aynı kalıcılıkla devam eder” dedi.