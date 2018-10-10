Başka Sinema Ayvalık Film Festivali bugün kapanıyor

Ayvalık’ta sinema dolu günler yaşatan Başka Sinema Ayvalık Film Festivali bu akşam sona eriyor. Festival, Cunda Meydanı’nda tüm Ayvalık halkının davetli olduğu Ali Atay’ın ikinci uzun metraj filmi “Ölümlü Dünya”yla kapanışı yapacak.

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Kariyo & Ababay Vakfı sponsorluğunda düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde dün 1986 yılında Berlin Film Festivali’nde gösterilmiş, ardından da uzun yıllar unutulmuş 80 darbesinden 5 yıl sonra bir kadının peşinden İstanbul sokaklarında dolaşan Tekerleme, Ma'adra Binası'nda izleyicilerle buluştu. Gösterim sonrası filmin yönetmeni Merlyn Solakhan ve seslerini yapan Thomas Balkenhol izleyicilerin sorularını yanıtladı. Filmi yıllar sonra bulan ve gün yüzüne çıkaran Tuzdan Kaide filminin yönetmeni Burak Çevik moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Solakhan; “Bu film benim 33 yıl önceki okul bitirme projemdi. Filmin Türkiye'deki ikinci gösterimi bu. 16 mm çekilmiş bir film ve tam da Yeşilçam'ın çöküşe geçtiği ve henüz yerine yeni bir şeyin konmadığı bir dönemde çekildi. Hatta sesli çekilmiş bir film. O zamanlar tüm filmler dublajlıydı. Ancak o dönemlerde Türkiye'de gösterme imkânımız olmamıştı” dedi.

DOĞAL SESE HERKES ŞAŞIRIYORDU

Thomas Balkenhol ise o zamanlar sesli çekimlerin olmadığının altını çizerken, “Ben doğal sesleri kullandığımda herkes şaşırıyordu. Ses bakımından bu filmde gerçekten İstanbul'u dinliyorduk. Bu durum da filmin önemli bir zenginliği oldu” dedi.

Ma'adra Binası'nda Fatih Özgüven moderatörlüğünde gerçekleşen Siyah- Beyaz adlı panelde yönetmenler Burak Çevik, Tayfun Pirselimoğlu ve ressam Ahmet Doğu İpek; Türkiye'den Farklı Hikâyeler bölümündeki filmler başta olmak üzere siyah-beyazın hala ya da “yine, yeniden” ne gibi anlamlar taşıdığını konuştular.

Osman Nail Doğan'ın yönettiği, bu yıl Saraybosna Film Festivali'nde prömiyerini yapan Güvercin Hırsızları, Vural Sineması'nda izleyicilerle buluştu.

Vincent van Gogh'un trajik hayatını ve esrarengiz ölümünü, ressamın tablolarının 125 profesyonel ressam tarafından çizilmesiyle anlatan Loving Vincent açıkhava sineması kapsamında Eski Köylü Pazarı‘nda gösterildi.

KAPANIŞ ÖLÜMLÜ DÜNYA İLE YAPILACAK

Festival kapanışını Açıkhava Sineması kapsamında Cunda Meydan'ında gösterilecek Ali Atay'ın Limonata'dan sonra ikinci kez yönetmenlik yaptığı Ölümlü Dünya ile yapılacak.