Başka Sinema Ayvalık Film Festivali hafta sonu başlıyor

Bu yıl festivalde 6 bölümde 58 film gösterilecek. “Ne İçeride Ne Dışarıda”, “Babaların Günahı”, “Ortak Gelecek”, “Yeni Sinefiller: Yeni Mecralar, Yeni Seyirciler”, “60'ların Düşleri Buhar mı Oldu?” ve “Çocuklar İçin Sinema” başlıklı bölümler hem dünya hem Türkiye sinemasından yeni ve ödüllü filmleri merak edenlere, sinema üzerine düşünüp tartışmak isteyenlere, dünyanın haline sinemayla bakanlara hitap ediyor.

“Babaların Günahı” adını verdiğimiz Türkiye sineması seçkisi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece son dönemin öne çıkan uzun metraj sinema filmlerinden oluşmuyor. Seçkide Türkiye prömiyerini Ayvalık Film Festivali'nde yapacak iki kısa film var. İlki Arda Çiltepe'nin bu yıl Locarno Film Festivali'nde ödül kazanan Siyah Güneş'i, ikincisi de Ceylan Özgün Özçelik'in yönettiği ve Sitges Film Festivali'nin ardından ilk kez Ayvalık'ta gösterilecek Cadı Üçlemesi 13+ adlı filmi. Bu filmlerin yanı sıra dün sona eren Adana Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni dallarında ödüle layık görülen Nuh Tepesi, En İyi Kurgu (Ali Aga) ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Füsun Demirel) ödüllerini alan Görülmüştür, En İyi Kadın Oyuncu (Funda Eryiğit) ve En İyi Sanat Yönetmeni (Devrim Öner Ünal) ödüllerini alan Aden, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Serdar Orçin) Ödülü'ne layık görülen Uzun Zaman Önce; En İyi Erkek Oyuncu (Alican Yücesoy) ve En İyi Senaryo (Kıvanç Sezer) dalında ödüllendirilen Küçük Şeyler ve Yılmaz Güney Ödülü'yle beraber En İyi Müzik Ödülü'nü ve SİYAD'ın Cüneyt Cebenoyan'ın anısına verdiği En İyi Film ödüllerini alan Kraliçe Lear (Pelin Esmer) Ayvalık'ta izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Gösterimlerin hepsinin ardından yönetmenin ya da film ekibinin katılımıyla kısa sohbetler de yapılacak.

“Ne İçeride Ne Dışarıda” seçkisi, Brezilya'dan Gürcistan'a, Almanya'dan İsrail'e aile ve toplum baskısına karşı mücadele edenleri, 21. yüzyılın türlü türlü adaletsizliğini, dayanışma hikâyelerini ve kendine has bir mizaha sahip filmleri kapsıyor. Bu bölümde bu yılın çok konuşulan yapımları Parazit, Eş Anlamlılar, Sonsuzluk Üzerine, Görünmez Yaşam, Üzgünüz Size Ulaşamadık, Onun Adı Petrunya, Genç Ahmed ve Hain'in yanı sıra Bal Ülkesi, California Dreaming ve Jim'le Tanışmak gibi güçlü belgeseller de yer alıyor.

KOMŞUNUN SİNEMASI AYVALIK’TA

Ayvalık Ege'nin pek çok kasabası gibi aynı zamanda bir sınır kenti. Türkiye-Yunanistan sınırı ortak geçmiş kadar festivalin bölümlerinden birine adını veren “Ortak Gelecek” meselesine de işaret ediyor. Bu seçki son dönem Yunanistan sinemasının parlak örneklerinin yanı sıra yerel bir hikâyeden yola çıkarak iklim adaleti, ekolojik denge gibi evrensel konulara dair söz söyleyen yapımlar da barındırıyor.

bu yıl festival Cunda Pazar Meydanı'nda gösterilecek, Bizim İçin Şampiyon ile kapanacak. Bizim İçin Şampiyon hipodromların meşhur ikilisi yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın hikâyesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Ahmet Katıksız ve oyuncular Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan gösterimin ardından izleyicilerle buluşacak.