Başka Sinema Ayvalık Film Festivali için geri sayım

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin ikincisi 4-9 Ekim tarihleri arasında Kariyo & Ababay Vakfı ana sponsorluğunda düzenlenecek. Festival ile ilgili dün İstanbul Litera'da basın toplantısı yapıldı. Festivalin direktörü Azize Tan, “Geçen yıl festivalin gördüğü büyük ilgi, hem sinema ortamının hem de seyircilerin büyük coşkusu bu yıl için daha şevkle çalışmamızı sağladı. Bölgede kalıcı olduğumuzu göstermek için bu yıl ağustos ayında açıkhavada film gösterimleri düzenledik ve yaklaşık 2 bin 500 izleyiciyi ağırladık. Yerli ve yabancı pek çok konuğu festival boyunca Ayvalık'ta ağırlayacağız. Festival boyunca Ayvalık'ın çeşitli mahallerinde yapacağımız açıkhava gösterimleri devam edecek. Bu yıldan itibaren bu bölümü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci ve sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan anısına düzenliyoruz. Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Fonu'nun da bu vesileyle daha çok duyulur olacağını umuyoruz” dedi.

Festivalin danışmanlığını geçtiğimiz yıl olduğu gibi Fatih Özgüven üstleniyor. Festival afişinde Ayvalık'a has bir midye türü olan Kidonya var. Geçtiğimiz yıl Sahir Erdinç'in festivale kazandırdığı kidonya, bu yıl Yücel Kurşun'un fotoğrafı ve Emel Işıtan'ın görsel tasarımıyla festival afişinde yer alıyor.

ÖDÜLLÜ FİLMLER AYVALIK’TA

Programda bu yıl başlıca festivallerde ödüller almış, enine boyuna tartışılmış, dünya çapında merak uyandırmış 22 ülkeden, 40’ı aşkın film yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı onurlandırmak amacıyla “Yılın Yönetmeni Ödülü”nü geçen yıl ilk kez verdi. KAV'ın belirlediği danışma kurulu tarafından seçilen yönetmenler arasından geçen yıl Nuri Bilge Ceylan ödüle layık görüldü. Bu yıl seçilen yönetmene 100 bin 000 TL değerindeki ödülü ve ödül heykelciği 4 Ekim akşamı Ayvalık Amfitiyatro'da yapılacak Başka Sinema Ayvalık Film Festivali açılış töreninde sunulacak.