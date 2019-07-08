Başka Sinema Ayvalık Film Festivali için geri sayım

Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) ana sponsorluğunda geçen yıl ilki düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali bu yıl 4-9 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl da dünyanın dört bir yanından, başlıca festivallerde öne çıkan filmler, söyleşiler, atölyeler izleyicilere sinemayla dolu beş gün sunacak. Festivalin bu yılki açılışını Pedro Almodóvar'ın son filmi Acı ve Zafer (Dolor y Gloria) yapıyor. Başrollerinde yönetmenin vazgeçilmez oyuncularından Antonio Banderas ve Penélope Cruz'un bulunduğu yapım, Pedro Almodóvar'ın hayatından otobiyografik öğeler taşıyor. Antonio Banderas, kariyerindeki en iyi performanslarından birini sergilediği filmle bu yıl Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Bu yıl festival destekçileri arasına Kendine Has da katıldı. Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivale olan değerli katkılarını sürdürüyor.

Geçen yıl Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmiyle layık görüldüğü KAV Yılın Yönetmeni Ödülü bu yıl da verilecek. 100 bin liralık ödül 4 Ekim Cuma akşamı, festivalin açılış töreninde kazanan yönetmene takdim edilecek. Geçen yıl yoğun ilgi gören gösterimler 9 Ekim akşamı Cunda Pazar Meydanı'nda yapılacak açıkhava gösterimiyle sona erecek.

Festival geçtiğimiz yıl 5 bin 500 civarında izleyiciyi ağırlamıştı. Üç salonda 25 ülkeden 40 filmlik bir program izleyiciyle buluşmuştu.