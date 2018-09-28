Başka Sinema Ayvalık Film Festivali izleyicilerle buluşuyor

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Kariyo & Ababay Vakfı ana sponsorluğunda 5-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin direktörü 9 yıl boyunca İstanbul Film Festivali'nin, 2016'dan bu yana da Başka Sinema'nın direktörlüğünü yapan Azize Tan. Festival boyunca dünyadan ve Türkiye'den 40'ın üzerinde film sinemaseverlerle buluşacak, aynı zamanda söyleşiler, paneller, atölyeler çocuklara ve üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleşecek. Başrolde sinemanın olacağı festivalin en büyük amacı; izleyicinin filmler üzerine konuşma ve düşünme alanı açmak. Uluslararası festivallerde ödüller kazanmış, bağımsız sinemanın tanınmış yönetmenlerinin imzasını taşıyan filmlerin yanı sıra Türkiye'den son dönem öne çıkan yapımlar ve sinema klasiklerinin yer alacağı festivalin biletleri yarından (29 Eylül) itibaren satışa sunulacak.

YILIN YÖNETMENİNE 100 BİN TL ÖDÜL

Festivalin açılış töreni 5 Ekim akşamı Ayvalık Amfitiyatro'da gerçekleşecek. Açılış töreninde festivalin ana sponsoru Kariyo & Ababay Vakfı’nın (KAV) sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, üretkenliği, ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı teşvik amacıyla vereceği ‘Yılın Yönetmeni Ödülü’ sahibine takdim edilecek. Emin Alper, Hakan Bıçakçı, Tülin Özen, Fatih Özgüven ve Yeşim Ustaoğlu'ndan oluşan danışma kurulunun son bir yılda çekilen filmler arasından önerdiği dört aday arasından KAV tarafından seçilecek yılın yönetmenine vakıf tarafından 100 bin 000 TL para ödülü verilecek.

Festivalin açılış filmi ise; Köpek Dişi, The Lobster ve Kutsal Geyiğin Ölümü filmleriyle son dönemin en kayda değer yönetmenlerinden olan Yorgos Lanthimos'un son filmi Sarayın Gözdesi /The Favourite olacak. 18. yüzyıl İngiltere'sinde Kraliçe Anne döneminde yaşanan olayları konu alan filmin başrollerinde Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Stone yer alıyor. Colman filmdeki rolüyle Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı, film de Jüri Büyük Ödülü'ne layık görüldü.