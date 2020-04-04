‘Başka Sinema’ ile BluTV arasında işbirliği

Sinema salonlarının kapalı olduğu bu dönemde BluTV ile bağımsız filmlerin dağıtımcısı Başka Sinema ile iş birliği yaptı. “Başka Çarşamba” konsepti ve “Başka Sinema” filmleri sinemaların kapalı olduğu süre boyunca BluTV’den izleyicisiyle buluşacak. İş birliğinden elde edilen gelirin bir kısmı Başka Sinema’nın anlaşmalı olduğu sinema salonlarına gidecek.

Corona virüsü salgını çerçevesinde alınan önlemler neticesinde sinemalar da kapandı. Vizyon filmlerinin gösterimleri ertelenirken sanat filmleri ise sınırlı sayıdaki salonlarını da maalesef kaybetti. Dijital platform BluTV, sinemalar kapalıyken Başka Sinema ile işbirliğine imza attı.

Sinema salonlarında gösterime girmemiş yeni Başka Sinema filmleri, 14 gün boyunca BluTV’de yayınlanacak. Başka Sinema filmleri BluTV'nin Kirala & İzle sistemi üzerinden 19.90 ₺ karşılığında izlenebilecek.

‘İLK OLARAK BOZKIR GÖSTERİLECEK’

İlk film gösterimi ise 8 Nisan Başka Çarşamba'da 56. Antalya Film Festivali'nden 11 ödülle dönerek büyük bir başarıya imza atan Bozkır ile başlayacak. Aynı gün 22.30'da ise Başka Sinema Instagram hesabı üzerinden gerçekleşecek canlı yayında yönetmen Ali Özel ile söyleşi ve soru-cevap etkinliği gerçekleştirilecek.

ÖDÜLLÜ FİLMLER SIRADA

Başka Sinema ilk hafta programında 69. Berlin Film Festivali'nin açılış filmi “The Kindness Of Strangers – Yabancıların Nezaketi”, 72. Cannes Film Festivali kapanış filmi “The Specials – Kural Dışı” ve daha önce sadece festivallerde gösterilmiş, Dardenne Kardeşler'in 72. Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandığı son filmleri “Le Jeune Ahmed – Genç Ahmed” bulunuyor.

SİNEMALARA DESTEK

Sinemaların kapalı olduğu süre boyunca bağımsız sinemacılar ve sinemaların varlıklarını sürdürebilmeleri için, satın alınan Başka Sinema filmlerinin ücretinin bir kısmını Başka Sinema sinemalarına aktarılacak. Satın alınan her film, sinemaların tekrar kapılarını açması için bir destek olacak.