Başkan eşekle kitap dağıttı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, öğrenciler için düzenlenen “Kitapların Işığında Gençlik Kampı”nda eşekle kitap dağıttı. Türkyılmaz, Hisarköy Ormanı’nda düzenlenen kampa katılan öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kampa katılanlarla yakından ilgilenen Türkyılmaz, katılımcılara eşekle kitap dağıttı. Ardından tüm katılımcılar kamp alanında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Yöresel oyunlar eşliğinde eğlenen öğrenciler ve vatandaşlar, gece ise açık hava sinemasında unutulmaz Yeşilçam filmlerinden “Selvi Boylum Al Yazmalım”ı izledi. Gece geç saatlere kadar ateş başında eğlenen ve sohbet eden gençler, geceyi her birine Türk edebiyatının önemli isimlerinin verildiği çadırlarda geçirdi.



Yahşihan Belediyesinin kamp etkinliği, sabah tüm katılımcıların kahvaltı yapmasının ardından sona erdi. Türkyılmaz, burada yaptığı açıklamada, her ay düzenli kitap okuduklarını ifade ederek geçen ay da ilçede bir mahallede bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu ayda etkinliği ormanda kamp kurarak gerçekleştirdikleri dile getiren Türkyılmaz, şöyle konuştu:



“Bugün kitaplarımızı eşeklerle dağıttık. Nevşehir’de ‘eşekçi kütüphaneci Mustafa amca’ varmış. Kütüphanede kitap okuyan olmadığı için kitapları eşeklere yükleyip dağıtmışlar. Biz de farkındalık yaratmak için kitaplarımızı eşeklerle dağıttık. Her ay düzenli olarak yaptığımız etkinliğimizi bugün de kamp yaparak gerçekleştiriyoruz. Kampa bine yakın öğrenci ile vatandaşlarımız katıldı. Üniversiteden hocalarımızın katılımıyla söyleşi de düzenlenecek. Aynı zamanda iki yazarımız var. Barış Pınarı Harekatı’nda üşüyen askerlerimiz gibi arkadaşlar da üşümek istediler. Buradan asker selamı da gönderiyoruz sevgili Mehmetçiğimize.”