Başkent müzikle şenlenecek

Festivalde üç gün boyunca, rock, rap, pop, alternatif pop, elektronik, raggae ve dans gibi farklı müzik türlerinin yıldız isimleri sahne alacak. Ayrıca eğlence dolu yan etkinliklerle festival renklenecek.
Athena, MFÖ, mor ve ötesi, Yeni Türkü, Ceza, Cem Adrian, Norm Ender, Pilli Bebek, Sattas, Babazula, Can Gox, Can Bonomo'nun konser vereceği festivalde; gece 00:00'dan sonra gerçekleşecek after party konseptinde; Kozmonotosman, Elektro Hafız ve Ekin Beril de pikapların başına geçerek konukları saatlerce dans ettirecek.
FESTİVAL PROGRAMI
11 Ekim 2019 Cuma
Birlikte Güzel Sahnesi
Athena
Ceza
Yeni Türkü
Sattas
Bluepack After Party
Kozmonotosman
12 Ekim 2019 Cumartesi
Birlikte Güzel Sahnesi
MFÖ
Can Bonomo
Norm Ender
Baba Zula
Bluepack After Party
Elektro Hafız
13 Ekim 2019 Pazar
Birlikte Güzel Sahnesi
mor ve ötesi
Cem Adrian
Pilli Bebek
Can Gox