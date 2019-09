Başkent müzikle şenlenecek

ODTÜ Vişnelik Çim Amfi olarak bilinen ODTÜ MD Vişnelik, 11, 12, 13 Ekim’de Vişnelik Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Athena, MFÖ, mor ve ötesi, Yeni Türkü, Ceza, Cem Adrian, Can Bonomo, Norm Ender, Pilli Bebek, Sattas, Babazula, Can Gox dinleyicilerle buluşacak.

Festivalde üç gün boyunca, rock, rap, pop, alternatif pop, elektronik, raggae ve dans gibi farklı müzik türlerinin yıldız isimleri sahne alacak. Ayrıca eğlence dolu yan etkinliklerle festival renklenecek.

Athena, MFÖ, mor ve ötesi, Yeni Türkü, Ceza, Cem Adrian, Norm Ender, Pilli Bebek, Sattas, Babazula, Can Gox, Can Bonomo'nun konser vereceği festivalde; gece 00:00'dan sonra gerçekleşecek after party konseptinde; Kozmonotosman, Elektro Hafız ve Ekin Beril de pikapların başına geçerek konukları saatlerce dans ettirecek.

FESTİVAL PROGRAMI

11 Ekim 2019 Cuma

Birlikte Güzel Sahnesi

Athena

Ceza

Yeni Türkü

Sattas

Bluepack After Party

Kozmonotosman

12 Ekim 2019 Cumartesi

Birlikte Güzel Sahnesi

MFÖ

Can Bonomo

Norm Ender

Baba Zula

Bluepack After Party

Elektro Hafız

13 Ekim 2019 Pazar

Birlikte Güzel Sahnesi

mor ve ötesi

Cem Adrian

Pilli Bebek

Can Gox