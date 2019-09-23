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Başkent müzikle şenlenecek
Başkent müzikle şenlenecek
ODTÜ Vişnelik Çim Amfi olarak bilinen ODTÜ MD Vişnelik, 11, 12, 13 Ekim’de Vişnelik Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Athena, MFÖ, mor ve ötesi, Yeni Türkü, Ceza, Cem Adrian, Can Bonomo, Norm Ender, Pilli Bebek, Sattas, Babazula, Can Gox dinleyicilerle buluşacak.
Kültür Sanat 23 Eylül 2019 - 11:00

Festivalde üç gün boyunca, rock, rap, pop, alternatif pop, elektronik, raggae ve dans gibi farklı müzik türlerinin yıldız isimleri sahne alacak. Ayrıca eğlence dolu yan etkinliklerle festival renklenecek.

Athena, MFÖ, mor ve ötesi, Yeni Türkü, Ceza, Cem Adrian, Norm Ender, Pilli Bebek, Sattas, Babazula, Can Gox, Can Bonomo'nun konser vereceği festivalde; gece 00:00'dan sonra gerçekleşecek after party konseptinde; Kozmonotosman, Elektro Hafız ve Ekin Beril de pikapların başına geçerek konukları saatlerce dans ettirecek.

FESTİVAL PROGRAMI

11 Ekim 2019 Cuma
Birlikte Güzel Sahnesi

Athena
Ceza
Yeni Türkü
Sattas
Bluepack After Party
Kozmonotosman

12 Ekim 2019 Cumartesi
Birlikte Güzel Sahnesi

MFÖ
Can Bonomo
Norm Ender
Baba Zula

Bluepack After Party
Elektro Hafız

13 Ekim 2019 Pazar
Birlikte Güzel Sahnesi

mor ve ötesi
Cem Adrian
Pilli Bebek
Can Gox

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