Başkent’in Uluslararası Film Festivali başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin de katkılarıyla gerçekleştirilen 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali dün başladı. Covid-19 nedeniyle geçen yıl çevrim içi yapılan festival, bu yıl 27 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde çevrim içi gösterimlerle gerçekleştirilecek.

Festival, 4 Haziran-11 Haziran tarihlerinde ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve CerModern Açık Hava Sineması'ndaki gösterimlerle devam edecek. Festivalin bu yılki Onur Ödülleri, sanatçılar Nur Sürer, Zuhal Olcay, Ayta Sözeri, Demet Evgar, Gülin Üstün ve Ahsen Eroğlu'na verilecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Başkent'te sanatla hayat buluyoruz. Ülkemizin ilk kadın filmleri festivali Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ni bir kez daha sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Kadınların emeğine ve gücüne farkındalık oluşturan festivale hepinizi bekliyorum” dedi.

Araftan Çıkmak' temasıyla düzenlenen festivalin sinemadaki kadın emeğinin önemini vurgulamak ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verdiği ödüller, 4 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.