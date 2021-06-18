Başkentli müzisyenler sahnelerine kavuştu

Pandemi sürecinde hem iş yerini kapatan esnaf hem de işini kaybeden çeşitli meslek gruplarına destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte zor günler geçiren müzisyenleri de unutmadı.

Ekonomik yönden başkentli müzisyenlere destek olmak amacıyla ‘Her Park Bir Mutluluk Sahnesi’ adıyla yeni bir destek programını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 16 Haziran 2021 tarihinden itibaren park ve rekreasyon alanları ile metro istasyonlarının kapılarını müzisyenlere açtı.

“BAŞKENT SANATSIZ KALMAYACAK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Başkentimizi Mutluluk Sahneleri ile dolduruyoruz. İlk hafta 7 park ve 68 sanatçı ile başlayıp devamında artıracağımız haftalık mutluluk programlarımıza başlıyoruz. Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara sanatsız kalmayacak” sözleriyle destek paketini açıkladığı müzisyenler haftanın 6 günü müziklerini icra etme imkanı buldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Mutluluk Sahneleri’, hem müzisyenleri hem de başkentlileri yeniden buluşturdu. Günlük 2 parkta 4 farklı grubun sahne alabildiği uygulamaya metro istasyonları da dahil edildi.

KİŞİ BAŞI 500 TL DESTEK

Konser programları ‘http://www.ankara.bel.tr/ etkinlikler/parklarda- mutluluk-sahneleri’ linki üzerinden paylaşılırken, Büyükşehir Belediyesi eylül ayına kadar sürmesi planlanan Mutluluk Sahneleri’nde konser vermek isteyen Başkentli müzisyenlere kişi başı 500 TL ödeme yaparak destek sağlamayı amaçlıyor.

Mutluluk Sahneleri’nde çalmak isteyen müzisyenler, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın ‘(0312)507 24 37’ numaralı telefonunu arayarak başvuru yapabiliyor.

MÜZİK ZİYAFETİNE BAŞKENTLİLERDEN TAM NOT

Uzun bir aradan sonra konser dinlemenin keyfine varan Başkentliler ise Ankara Metrosu başta olmak üzere Gençlik Parkı ve Kuğulu Park’ta şarkılar söyleyip gönüllerince eğlendi. Konserleri özleyen vatandaşlar kadar müzisyenler de Büyükşehir Belediyesi’ne şu sözlerle teşekkür etti:

Anıl Atak: “Pandemi başladığından bu yana 1,5 senedir hiçbir mekanda sahne alamıyoruz. En çok etkilenen sektör biz olduk. Sahneden uzak kalınca kendimizi gerçekten kötü hissettik. Uzun bir aranın ardından bize yeniden sahneye çıkma fırsatı veren ve sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

Berker Saraç: “13 senedir Ankara’da müzisyenlik yapıyorum. Covid’den sonra zor bir döneme girdik ama Büyükşehir Belediyesi bize yeniden sahneye çıkma fırsatı verdi.”

Çağrı Boyacı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi hem sanatçıya hem de sanata hasret kalmış bizlere böyle bir hizmeti sunduğu için gerçekten çok mutluyum. Müzisyen arkadaşların ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini biliyoruz o konuda desteklerini esirgemediği için de onların adına gerçekten teşekkür ediyorum.”

Deren Tavşanlı: “Güzel bir etkinlik oldu, kafa dağıtmış olduk.”

Hasan Işıldak: “1,5 yıldır müzisyenler hiçbir mekanda müziklerini yapamadı, uzun süre büyük sıkıntı yaşadı hatta enstrümanlarını sattı. Böylesine güzel bir organizasyon yaptığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

Koray Işıldak: “Arkadaşlarımızın çoğu zor durumda, bir müzisyen olarak bu uygulamadan çok memnunum.”

Sude Nur Soyalp: “Burada müzik dinlemeye geldik ve kafa dağıtmış olduk. Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.”

Umut Er: “Pandemi döneminde müzisyenler evde kapalı kaldığı için birçok kaybı oldu. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Müzisyenlerini düşünen bir belediyeye sahip olmak bizler için mutluluk verici.”

İsmail Erdoğan: “Pandemi nedeniyle müzik sektörü çok zor durumda kaldı. Biz de 1,5 yıl ara verdik müziğe. Sahne alamıyorduk ve para kazanamıyorduk. Mansur Başkan bize çok destek oldu. Şu anda metroda müzik yapıyoruz. İlgilenen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Bahadır Büyüker: “16 yıldır müzisyenlik yapıyorum. Dünyayı etkileyen pandemi özellikle biz müzisyenleri çok etkiledi. Eğlence sektörü ilk darbeyi yiyen sektör oluyor. Sağ olsun başkanımız iyi ki var ve bize destek oldu da biz de halkın içine girdik.”

Yeşim Bolat: “Mansur Yavaş çalışıyor. Ankara'mız daha güzel oldu. Bu müzik etkinliğiyle ilk kez karşılaştım. Durdum ve dinledim çok beğendim.”

Ertan Demir: “Pandemi sürecinde eğlence sektörü en çok zarar gören sektörlerden biri oldu. Mağdur olduk. Sesimizi duyan Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Müzisyenlerin dışında da herkese elini uzattı.”

İzgi Gültekin: “25 senedir müzisyenim. Pandemide çok zor zamanlar geçirdik. Bizi sahneyle ve seyirciyle buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim.”

Halise Akman: “Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kent gezileri kapsamında Beypazarı’na gittik dönüşte de Gençlik Parkı’na geldik, burada müzisyen arkadaşları görünce çok mutlu olduk.”

Önder Sağlık: “Pandemi döneminde intiharlar oldu. Bunların yaşanmaması için bu desteklerin her alanda yapılması gerek.”

Aleyna Yıldırım: “Her genç gibi ben de müziğe düşkünüm. Sanat temel ihtiyaç gibi bir şey. Büyükşehir Belediyesi’ne gençleri ve sanatı düşündüğü için teşekkür ediyorum. Pandemide birçok şeyden geri kaldık müzik de bunlardan birisi. Sanatçılar sahnede olmayı özledi. Onların geçim kaynağı bu ayrıca. Biz gençler için de güzel. Sosyal aktivite oldu.”