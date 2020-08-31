Başkentte ‘Zafer’ konseri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan konser programı 50. Yıl Parkı’nda gerçekleştirildi. Büyük Zaferin 98. yıl dönümünde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu’nun kulakların pasını silen “Mustafa Kemal Atatürk – Güneşin Askerleri” isimli konseri, zafer heyecanının evlerde yaşanmasını sağladı.

CANLI YAYINLANDI

Pandemi süreci nedeniyle izleyici alınamayan ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanan büyüleyici konser, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

“BİZ BURADAYIZ, HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ”

Ankara manzarasında verdiği konserini şehitlerin ruhuna adadığını söyleyen Tuluyhan Uğurlu, “Çok duygulu bir gündeyiz. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirdiğim bu konseri hem tüm şehitlerimizin ruhuna adıyorum hem de bütün dünyaya. ‘Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz, siz güle güle gidebilirsiniz' demenin onurunu yaşıyorum. Zaten Atatürk de bu onuru yaşadığı için ebedileşti ve onunla beraber bu toplum sonsuzlaştı. Bu duyguları, bu muhteşem Ankara güzelliğinde yaşadık” ifadelerini kullandı.