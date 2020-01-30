Baskı gören kadınların hikayesi ‘Uyandığımda Sesim Yoktu’ Türkiye’de sahnelenecek

Dünyanın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan ve baskı gören kadınların hikayesini konu alan 'Uyandığımda Sesim Yoktu' oyunu, Tamer Levent rejisiyle Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Kanada, Birleşik Krallık ve ABD, başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan ‘Mouthpiece’ oyunu, “Uyandığımda Sesim Yoktu” adıyla 6 Şubat Perşembe günü saat 20:30'da Koma Sahnesi'nde düzenlenecek prömiyerle ilk kez Türk tiyatroseverlerle buluşacak. Çağdaş ve fiziksel tiyatronun yeni yazılmış en iyi örneklerinden olan oyun, farkındalık sahibi Kanadalı bir kadının tepkisinin, Türkiye kadınından farklı olmadığının da kanıtı.

YILIN EN İYİ OYUNU SEÇİLDİ!

Orijinal adıyla ‘Mouthpiece’, 2016 sezonunda “Toronto Tiyatro Eleştirmenleri” tarafından “Yılın En İyi Kanada Oyunu” seçildi. Oyun, 2017 yılında ise Edinburg Fringe Festivali'nde “En İyi Sahne Performansı” başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi oldu.