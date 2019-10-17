Başlı başına nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘başlı başına’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘başlı başına’dır.
BAŞLI BAŞINA NE DEMEK: Bütün yönleriyle, tamamen anlamındadır.
BAŞLI BAŞINA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin başlı başına mı, başlıbaşına mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı başlı başına şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
başlıbaşına (Yanlış kullanım)
başlı başına (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Anlattıkları başlı başına bir araştırma konusu.”