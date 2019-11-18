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Basmakalıp nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘basma kalıp’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Basmakalıp nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘basma kalıp’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘basmakalıp’dır. Basmakalıp mı, basma kalıp mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 18 Kasım 2019 - 12:16

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘basmakalıp'dır.

BASMAKALIP NE DEMEK:

1- Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe.

2- Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde, sloganvari.

BASMAKALIP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin basmakalıp mı, basma kalıp mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı basmakalıp şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

basma kalıp(Yanlış kullanım)
basmakalıp (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Basmakalıp sözlerle onu etkileyeceğini düşünüyorsan yanılırsın!”

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Son güncelleme: 12:17 - 18.11.2019
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