Başsağlığı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘baş sağlığı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Başsağlığı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘baş sağlığı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘başsağlığı’dır. Başsağlığı mı, baş sağlığı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘başsağlığı'dır.

BAŞSAĞLIĞI NE DEMEK: Ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık gösterme anlamındadır.

BAŞSAĞLIĞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin başsağlığı mı, baş sağlığı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı başsağlığı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

baş sağlığı (Yanlış kullanım)

başsağlığı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Arkadaşının ölen akrabasının yakınlarına başsağlığı dilemek için gitti.”