Başsağlığı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘baş sağlığı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘başsağlığı'dır.
BAŞSAĞLIĞI NE DEMEK: Ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık gösterme anlamındadır.
BAŞSAĞLIĞI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin başsağlığı mı, baş sağlığı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı başsağlığı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
baş sağlığı (Yanlış kullanım)
başsağlığı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Arkadaşının ölen akrabasının yakınlarına başsağlığı dilemek için gitti.”