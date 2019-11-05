Başüstüne nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘baş üstüne’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Başüstüne nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘baş üstüne’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘başüstüne’dir. Başüstüne mi, baş üstüne mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘başüstüne'dir.

BAŞÜSTÜNE NE DEMEK: Bir isteğin, buyruğun hemen yerine getirileceğini bildiren söz, oldu.

BAŞÜSTÜNE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “başüstüne mi, baş üstüne mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı başüstüne şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

baş üstüne (Yanlış kullanım)

başüstüne(Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Başüstüne deyip çıktı odadan.”