Başüstüne nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘baş üstüne’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘başüstüne'dir.
BAŞÜSTÜNE NE DEMEK: Bir isteğin, buyruğun hemen yerine getirileceğini bildiren söz, oldu.
BAŞÜSTÜNE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “başüstüne mi, baş üstüne mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı başüstüne şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
baş üstüne (Yanlış kullanım)
başüstüne(Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Başüstüne deyip çıktı odadan.”