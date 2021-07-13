Batı Anadolu’nun ilk köyü!

Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi’ne bildirmesi sonucu önceki yıl Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü’nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Vali Şentürk ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kazı çalışmalarının yer aldığı bölgede inceleme yaptı. Vali Şentürk, boş bir parselde 4 aydır arkeolojik kazıların yapıldığını hatırlatarak, çalışmaların sona yaklaşıldığını bildirdi.

Kazı çalışmalarında, günümüzden 9 bin sene önceye ait Batı Anadolu’nun ilk köyünün gün ışığına çıkarıldığını da sözlerine ekleyen Şentürk, “Bin yıl boyunca Bilecik’in verimli topraklarında tarım ve hayvancılık yaparak geçindikleri anlaşılan insan topluluğuna ait, kulübe tarzında yapılmış yuvarlak ya da oval şekilli evler yanında pişmiş toprak, kemik ve taştan aletler ve binlerce seramik parçası ele geçirildi. Buluntular arasında kemik bir müzik aleti ve muska, pişmiş topraktan hayvan heykelcikleri ve yün eğirmeye yarayan ağırşak, mermer baltalar ile sadece bu yerleşmede görülen seramik süslemeler dikkatimizi çekti” dedi.

AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Vali Şentürk, Bilecik tarihini 9 bin yıl geriye götüren bulgulara ulaşılmasının anlamlı olduğunu belirterek, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından öncelikle koruma altına alınacağını ve verilere dayalı olarak alanın açık hava müzesine dönüştürüleceğini kaydetti. (İHA)

