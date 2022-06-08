HAYAT
Abone Ol

Batı Karadeniz’in Efes’inde pithos bulundu

Düzce'de "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında pithos bulundu.

Yayınlanma: 15:44 - 08 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Batı Karadeniz’in Efes’inde pithos bulundu

Düzce’nin Konuralp Mahallesi’nde bulunan ve “Batı Karadeniz’in Efes’i” olarak adlandırılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediyesi öncülüğünde yapılan kazı çalışmalarında, 6 arkeolog ve 54 kazı personeli olmak üzere 60 personel görev alıyor.

Kazı ekibinin antik tiyatronun üst kısmında yoğunlaştırdığı çalışmalar neticesinde son olarak asimetrik pithos (pişmiş topraktan üretilmiş çömlek tipi küp) tespit edildi.

Ekipler, pithosun hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

Klazomenai Antik Kenti'nde iş makinesi kullanıldı! 'Vahşetle karşı karşıyayız' İlginizi Çekebilir Klazomenai Antik Kenti'nde iş makinesi kullanıldı! 'Vahşetle karşı karşıyayız' 2 bin 500 yıllık 'Afrodit' heykelcikleri ilk kez sergilendi İlginizi Çekebilir 2 bin 500 yıllık 'Afrodit' heykelcikleri ilk kez sergilendi
arkeolog Düzce