Batman filminin yönetmeni, sosyal medyada çok konuşulan sahneyi paylaştı

Yönetmen Matt Reeves tarafından pazar günü Batman filminden bir sahne paylaşıldı. Yayınlanan 2.50 dakikalık cenaze sahnesinde The Riddler'ın korkunç planları da öne çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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Pazar günü Reeves, filmde Bruce Wayne’i oynayan Robert Pattinson’ı bir cenaze töreninde gösteren sahneyi Twitter’da paylaştı. Reeves tweet’te, “Birçoğunuz @TheBatman’den bu sahneyi internette dolaşırken görmüş olabilirsiniz, ben de onu 4k olarak Vimeo’ma koymaya karar verdim” dedi.

Sahnede, Wayne, kilisenin sıralarında bir çocuk fark ettiğinde Bella Real (Jayme Lawson) ile konuşuyor ve ebeveynlerinin gözleri önünde öldürüldüğü kendi trajik geçmişini hatırlıyor. Bu arada cenaze esnasında kiliseye giren araçtan çıkan sürücü, boynunda bir bomba ve eline bantlanmış bir telefonla arabadan çıkıyor.

Many of you may have seen this scene from @TheBatman floating around online, so I decided to put it on my vimeo in 4k. #AdvanceTickets go on sale 2/10! In the meantime, hope you enjoy this sneak peak… #TheBatman comes out #OnlyInTheaters on March 4th!https://t.co/ZIA8RjHqen — Matt Reeves (@mattreevesLA) January 30, 2022

Pattinson da verdiği bir röportajda Ben Affleck, Christian Bale, George Clooney ve Michael Keaton gibi yıldızların izinden giderek aldığı rolle ilgili şunları söyledi:

“Ben oldukça farklı şeyler hedefliyordum. Açıkçası, temelde bir aktör olarak gerçekten alabilecekleriniz bir taçtaki mücevherler gibi. Ama bunu yapmaya yakın olduğumu hiç düşünmemiştim.”

Pattinson, Affleck’in rolden ayrılacağını öğrendikten sonra, rolü takıntılı bir şekilde kontrol etmeye devam ettiğini söyledi: “Menajerlerim bile, ‘Ah, ilginç. Senin sadece ucubeleri oynamak istediğini sanıyordum?’ diyorlardı. Ben de ‘O bir ucube!’ dedim.”

Yakında çıkacak olan sinema filminde Edward Nashton, The Riddler rolünde; Selina Kyle rolünde Zoë Kravitz ve The Penguin – Oswald Cobblepot rolünde Colin Farrell gibi oyuncular yer alıyor.

Film 4 Mart’ta vizyona girecek.

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