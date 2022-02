Batman filminin yönetmeni, sosyal medyada çok konuşulan sahneyi paylaştı

Pazar günü Reeves, filmde Bruce Wayne’i oynayan Robert Pattinson’ı bir cenaze töreninde gösteren sahneyi Twitter’da paylaştı. Reeves tweet’te, “Birçoğunuz @TheBatman’den bu sahneyi internette dolaşırken görmüş olabilirsiniz, ben de onu 4k olarak Vimeo’ma koymaya karar verdim” dedi.

Sahnede, Wayne, kilisenin sıralarında bir çocuk fark ettiğinde Bella Real (Jayme Lawson) ile konuşuyor ve ebeveynlerinin gözleri önünde öldürüldüğü kendi trajik geçmişini hatırlıyor. Bu arada cenaze esnasında kiliseye giren araçtan çıkan sürücü, boynunda bir bomba ve eline bantlanmış bir telefonla arabadan çıkıyor.

Many of you may have seen this scene from @TheBatman floating around online, so I decided to put it on my vimeo in 4k. #AdvanceTickets go on sale 2/10! In the meantime, hope you enjoy this sneak peak… #TheBatman comes out #OnlyInTheaters on March 4th!https://t.co/ZIA8RjHqen

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 30, 2022