Batman hayranı öğrenci, elektrikli Batmobile yaptı

Vietnam’da Batman filmlerinin hayranlarından 23 yaşındaki mimarlık öğrencisi Nguyen Dac Chung, çalışır durumda elektrikli bir Batmobile yaptı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Araç, The Dark Knight (Kara Şövalye) isimli filmde kullanılanın birebir kopyası olarak yapıldı.

Chung, 600 kilodan daha az ağırlıktaki arabaya elektrikle çalışan güçlü bir motor yerleştirdi. Saatte 100 kilometre hız yapabilen tank benzeri araçta ayrıca uzaktan kumandayla çalışan otomatik hidrolik kapılar ve 360 derece görüş sağlayan dört taktik kamera bulunuyor.

Araç, 3D baskı teknolojisinin yanı sıra özenle el yapımı unsurlar kullanılarak tasarlandı.

Vietnam'da Hanoi’de yaşayan Chung, “Çocukluğumdan beri süper kahramanların, özellikle de Batman’ın hayranıydım. Hep bir Batmobile yapmak istemiştim” dedi. Chung, hevesini aldıktan sonra aracı sene sonunda satışa çıkarmayı planlıyor.