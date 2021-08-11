Batman’in son sayısında Robin’in biseksüel olduğunu açıkladılar

Batman'in yaratıcıları sonunda soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Son sayıda Tim Drake'in yani Robin'in biseksüel olduğunu açıkladılar.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Efsanevi çizgi roman serisi Batman, maceralarına tüm heyecanıyla devam ederken her sayıda yeni bir sırrı ortaya çıkarmayı da ihmal etmiyor. Uzun süredir hayranlar tarafından Robin karakterinin cinsel yönelimi merak konusuydu. Ve hatta Robin’in biseksüel olabileceği yönünde sosyal medyada yorumlar yapılıyordu. Sonunda çizgi roman yaratıcıları bu soru işaretlerine son verdi.

Batman severler bir türlü Jason Todd’u Robin olarak kabul edemeyip DC Comics’in “karakteri öldürelim mi” diye sorduğu telefon anketinde de çoğunlukla öldürülmesini istediklerini belirtince Tim Drake yeni Robin olarak sahneye çıktı.

Hayranlar bir süredir şimdiye kadarki en iyi dedektif unvanını almaya çalışan Tim Drake’in biseksüel olduğundan şüpheleniyorlardı. Serinin son editörleri de satır aralarını okuyabilen takipçilerini şaşırtmadı ve Drake’in Bernard’a olan hislerini son sayıya yansıttılar.

Drake, Bernarda’ın kapısına gelir ve şunları söyler: “O gece hakkında çok düşündüm. Ve ben, bunun benim için ne anlama geldiğini bilmiyorum. Henüz değil. Ama bunu çözmek istiyorum.”

Bernard ise Drake’in bu itirafı karşısında ona çıkma teklif eder. Ve son görselde de Tim, gülümseyerek, “Evet… evet sanırım bunu isterim” der.

İlginizi Çekebilir Invincible'ın yaratıcısı ilham kaynaklarını anlattı