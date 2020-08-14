Baturay ne demek? Baturay isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Baturay ne demek? Baturay isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Baturay'dır. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Baturay ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Baturay isminin anlamı ve kökeni...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Baturay’dır. ‘Baturay ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

BATURAY’IN İSİM ANLAMI

Baturay ismi Türkçe kökenlidir ve kahraman, yiğit, cesur, bahadır kimse anlamındadır.